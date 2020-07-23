Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33280

До 10 лет лишения свободы грозит двум разбойникам, совершивших нападение на парня

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области двум парням, которые из корыстных побуждений напали на прохожего и избили его до потери сознания, 26 августа изменено подозрение, а также объявлено о завершении досудебного расследования.

После ознакомления подозреваемых с материалами производства обвинительный акт в отношении них будет направлено в суд.

Напоминаем, что событие сталась13 июля 2020 года в с. Великий Бобрик Краснопольского района. Около 2 часов ночи нападавшие увидели прохожего, который шел сам по пустынной улице. Без лишних слов они сразу набросились на мужчину с кулаками. Нападавшие били потерпевшего, пока тот не потерял сознание. У лежащего мужчины забрали мобильный телефон, смарт-часы и документы.

Уже через несколько часов сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры установили личности нападавших и задержали их. Во время проведения обыска у задержанных изъято похищенные у потерпевшего вещи. Несмотря на то, что одному из нападавших 19 лет, а другому 25 лет, они имеют богатое криминальное прошлое. У 23-летнего пострадавшего медики диагностировали перелом носа, закрытую травму грудной клетки и множественные ушибы туловища и лица.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 357 (похищение документов) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры решением суда подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой

По тематике

14.08.2020 11:32

Как сумские копы задержали двух соседей, напавших на собутыльника (видео)

Происшествие произошло на днях в одном из домов на улице Романа Атаманюка в Сумах....

13.08.2020 17:07

На Сумщине полицейские задержали рецидивиста за разбойное нападение на подростков

Происшествие произошло сегодня, около13 августа, около 11.00, в Конотопе, вблизи озера Кандыбино....

11.08.2020 14:52

В Сумах задержали двух разбойников

Полиция Сум по подозрению в совершении разбойного нападения задержала двух жителей областного центра...

На Сумщине полиция оперативно задержала разбойника, напавшего на пенсионерку (видео)
28.07.2020 10:56

На Сумщине полиция оперативно задержала разбойника, напавшего на пенсионерку (видео)

В Середина-Буде днем в дом местной жительницы ворвался неизвестный и, угрожая ножом, требовал у пожилой женщины деньги. Та оказалась не...

В Сумах взяли под стражу разбойника, напавшего на женщину в центре города
23.07.2020 17:34

В Сумах взяли под стражу разбойника, напавшего на женщину в центре города

По ходатайству прокуратуры взят под стражу разбойник, который в центре города напал на женщину....

Новости

Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов
Сегодня 15:04
На Сумщине 1269 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25
В Сумах усилили карантин 1
22.08.2020 13:36
Сумчанин попал в аварию на Ривненщине
Сегодня 18:04
На Сумщине сельсовету не дали заработать на земле
Сегодня 17:50
Сумские борцы с медалями фестиваля по пляжной борьбе
Сегодня 17:50
Тростянецький музей відібрано для участі у Всеукраїнському проєкті «Музей відкрито на ремонт 2020»
Сегодня 17:38
В Конотопской ЦРБ закрыли на карантин хирургическое отделение
Сегодня 17:33
В Конотопе умер мужчина с COVID-19
Сегодня 17:28
На Сумщине 19 «скорых» снабдили «тревожными кнопками»
Сегодня 17:13
В Сумской больнице № 5 уже 10 человек с подозрением на коронавирус
Сегодня 16:57
На Сумщине 12 больниц «второй волны» получили средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы
Сегодня 16:49
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.