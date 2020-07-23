До 10 лет лишения свободы грозит двум разбойникам, совершивших нападение на парня Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области двум парням, которые из корыстных побуждений напали на прохожего и избили его до потери сознания, 26 августа изменено подозрение, а также объявлено о завершении досудебного расследования.

После ознакомления подозреваемых с материалами производства обвинительный акт в отношении них будет направлено в суд.

Напоминаем, что событие сталась13 июля 2020 года в с. Великий Бобрик Краснопольского района. Около 2 часов ночи нападавшие увидели прохожего, который шел сам по пустынной улице. Без лишних слов они сразу набросились на мужчину с кулаками. Нападавшие били потерпевшего, пока тот не потерял сознание. У лежащего мужчины забрали мобильный телефон, смарт-часы и документы.

Уже через несколько часов сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры установили личности нападавших и задержали их. Во время проведения обыска у задержанных изъято похищенные у потерпевшего вещи. Несмотря на то, что одному из нападавших 19 лет, а другому 25 лет, они имеют богатое криминальное прошлое. У 23-летнего пострадавшего медики диагностировали перелом носа, закрытую травму грудной клетки и множественные ушибы туловища и лица.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 357 (похищение документов) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры решением суда подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.