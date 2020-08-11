На Сумщине 12 больниц «второй волны» получили средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы 12 больницам «второй волны», которые определены для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, передали гуманитарную помощь - средства индивидуальной защиты для медицинского персонала и дезинфекционные растворы для санитарной обработки помещений.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, высокая заполняемость больными коронавирусной инфекцией Сумского медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии - 80% коечного фонда (при допустимых предельных нормах 50%) послужила основанием для того, чтобы областная власть обратилась в Минздрав и НСЗУ за разрешением на ввод в действие больниц «второй волны». Сейчас Сумская городская больница №5, определенной как учреждение «второй волны», уже начала принимать пациентов. Сегодня там уже находятся 10 человек с подозрением на коронавирус».

В Сумской области определено 12 больниц второй волны на 481 место, из них 26 - реанимационных с 36 аппаратами ИВЛ. Передача сегодня средств индивидуальной защиты для медицинского персонала и дезинфицирующих растворов - это существенная поддержка медицинским учреждениям «второй волны» в переходный период (заключение договоров с НСЗУ), чтобы уже сейчас обеспечить надлежащее функционирование этих учреждений.

Кроме того, для улучшения условий соблюдения противоэпидемических мероприятий было приобретено 15 стиральных машин, которые распределили на станции и подстанции экстренной медицинской помощи районов области, чтобы эти учреждения имели возможность улучшить хозяйственные условия труда.