В Сумской больнице № 5 уже 10 человек с подозрением на коронавирус Как сообщил исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, высокая заполняемость больными коронавирусной инфекцией Сумского медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии - 80% коечного фонда (при допустимых предельных нормах 50%) послужила основанием для того, чтобы областная власть обратилась в Минздрав и НСЗУ за разрешением на ввод в действие больниц «второй волны».

Сейчас Сумская городская больница №5, определенной как учреждение «второй волны», уже начала принимать пациентов. Сегодня там уже находятся 10 человек с подозрением на коронавирус».