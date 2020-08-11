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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57249

В Сумской больнице № 5 уже 10 человек с подозрением на коронавирус

Как сообщил исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, высокая заполняемость больными коронавирусной инфекцией Сумского медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии - 80% коечного фонда (при допустимых предельных нормах 50%) послужила основанием для того, чтобы областная власть обратилась в Минздрав и НСЗУ за разрешением на ввод в действие больниц «второй волны».

Сейчас Сумская городская больница №5, определенной как учреждение «второй волны», уже начала принимать пациентов. Сегодня там уже находятся 10 человек с подозрением на коронавирус».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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