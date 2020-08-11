Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03221

Майже 90 мільйонів виплат по частковому безробіттю на період карантину отримали підприємці Сумщини

Для збереження існуючих робочих місць і підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії на Сумщині тривають виплати підприємцям допомоги по частковому безробіттю у період карантину.

З початку карантину, станом на 25 серпня, вже прийнято 11589 позитивних рішень щодо надання допомоги для покриття витрат  на заробітну плату 17038 працівникам.

Сума виплат становить 88,9 млн грн. Третина використаних коштів припадає на Сумський міський центр зайнятості й 10,2 млн грн – Конотопський міськрайцентр зайнятості. Серед філій лідирують Шосткинська та Роменська міськрайонні філії, використавши по 6,8 млн грн.

Серед роботодавців найбільшими отримувачами допомоги по частковому безробіттю стали ТОВ "Футбольний клуб "Альянс"; ТОВ "Агротрейд-Виробництво"; ПрАТ "Свеський насосний завод"; ТОВ "Дворічанський елеватор"; ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД".

«Карантин вніс корективи у поняття основного призначення служби зайнятості - працевлаштування громадян та укомплектування вакансій, додавши збереження існуючих робочих місць. І саме допомога  по частковому безробіттю допомогла роботодавцям втриматися «на плаву» й зберегти кадровий потенціал. Для Сумщини використання майже 100 мільйонів гривень – це космічна цифра, але вона стала реальною завдяки активній позиції  служби зайнятості та роботодавців», - прокоментував ситуацію директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

 
 
 
 
 
 
 
Экономика

Новости

На Сумщине уже 1302 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:27
Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов
Вчера 15:04
В Сумах усилили карантин 1
22.08.2020 13:36
В Сумах пожарные третий день подряд ликвидировали возгорание в заброшенной школе на Химгородке
Сегодня 13:35
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 13:27
В Сумах на выходные откроют контактный знак городского ФК
Сегодня 13:16
Следственный аппарат полиции Сумщины возглавил житомирский кадр
Сегодня 13:10
В Сумах 10 пожарных тушили возгорание дровника
Сегодня 12:50
В Харькове маленькой девочке с Сумщины сделали уникальную операцию
Сегодня 12:39
Ночью в Сумах горела 9-этажка: пожарные спасли 5 человек (видео)
Сегодня 12:16
Сумские патрульные задержали велоугонщика
Сегодня 11:46
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:11
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.