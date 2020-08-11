Майже 90 мільйонів виплат по частковому безробіттю на період карантину отримали підприємці Сумщини

З початку карантину, станом на 25 серпня, вже прийнято 11589 позитивних рішень щодо надання допомоги для покриття витрат на заробітну плату 17038 працівникам.

Сума виплат становить 88,9 млн грн. Третина використаних коштів припадає на Сумський міський центр зайнятості й 10,2 млн грн – Конотопський міськрайцентр зайнятості. Серед філій лідирують Шосткинська та Роменська міськрайонні філії, використавши по 6,8 млн грн.

Серед роботодавців найбільшими отримувачами допомоги по частковому безробіттю стали ТОВ "Футбольний клуб "Альянс"; ТОВ "Агротрейд-Виробництво"; ПрАТ "Свеський насосний завод"; ТОВ "Дворічанський елеватор"; ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД".

«Карантин вніс корективи у поняття основного призначення служби зайнятості - працевлаштування громадян та укомплектування вакансій, додавши збереження існуючих робочих місць. І саме допомога по частковому безробіттю допомогла роботодавцям втриматися «на плаву» й зберегти кадровий потенціал. Для Сумщини використання майже 100 мільйонів гривень – це космічна цифра, але вона стала реальною завдяки активній позиції служби зайнятості та роботодавців», - прокоментував ситуацію директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.