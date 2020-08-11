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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13195

На Сумщине 19 «скорых» снабдили «тревожными кнопками»

19 «скорых» Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечили портативной сигнальной кнопкой «Тревога».

Как отметил исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, медикам приходится работать в сложных условиях, особенно в период борьбы с COVID-19. Часто работники экстренной медицинской помощи вынуждены контактировать с агрессивными или неадекватными пациентами, подвергая себя опасности. Поэтому обеспечение личной безопасности медиков является важным для эффективного функционирования системы здравоохранения.

«Тревожная кнопка» - это комплект, в состав которого входит брелок, который находится у врача бригады скорой помощи, и кнопка вызова службы охраны, встроенная в панель автомобиля. Сигнал вызова может поступать как из кабины санитарного транспорта, так и дистанционно. То есть, в случае необходимости медики могут беспрепятственно подавать сигнал тревоги, находясь на расстоянии от машины. Кроме этого, автомобиль скорой помощи оснащен системой GPS-навигации. Оператор пульта охраны определяет адрес, откуда поступил сигнал, и направляет ближайшую группу реагирования полиции, которая прибывает на место в течение нескольких минут.

Сейчас изготовлено и установлено 19 таких комплектов, из них 14 - для бригад Центральной станции (г. Сумы) и 5 - для бригад Шосткинского станции. Общая стоимость изготовления и установки радиосистем - 44 тыс. грн. Финансирование было осуществлено в мае 2020 года за счет бюджетных средств.

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