В Конотопе умер мужчина с COVID-19

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. По его словам, мужчине было 63 года, он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.
Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
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