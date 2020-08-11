В Конотопе умер мужчина с COVID-19 Сегодня, 26 августа, в Конотопской ЦРБ умер мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. По его словам, мужчине было 63 года, он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.