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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28256

В Конотопе умер мужчина с COVID-19

Сегодня, 26 августа, в Конотопской ЦРБ умер мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. По его словам, мужчине было 63 года, он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Общество Смерть от коронавируса

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Вчера 08:19

Стало известно, кто в Сумах на прошлой неделе умер с диагнозом COVID-19

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах
21.08.2020 12:03

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах

В Сумах умер 69-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус....

«Нетипичное течение»: в Шостке еще одна смерть от осложнений коронавируса
20.08.2020 14:20

«Нетипичное течение»: в Шостке еще одна смерть от осложнений коронавируса

В Шостке 20 августа умер 61-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус....

20.08.2020 13:10

В Шостке умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19

Сегодня утром, 20 августа, в инфекционном отделении Центральной районной больницы скончался 61-летний мужчина....

Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине
16.08.2020 22:28

Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине

15 августа на Сумщине из-за тяжелого течения болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус....

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Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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