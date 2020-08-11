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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38143

Тростянецький музей відібрано для участі у Всеукраїнському проєкті «Музей відкрито на ремонт 2020»

Загалом на конкурс «Музей відкрито на ремонт 2020» надійшло 142 заявки зі 116 населених пунктів 24 областей.

Участь у конкурсі могли брати музеї державної та комунальної форм власності, в яких зберігається державна частина Музейного фонду України. Організатори відібрали 22 переможців. Серед переможців і тростянецькі музейники.
Цими днями у Музейно-виставковому центрі «Тростянецький» відбулася презентація проєкту “Музей відкрито на ремонт 2020», який реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

«Музей відкрито на ремонт» – це проект підтримки регіональних музеїв, що розпочався у 2016 році в музеях Донецької та Луганської областей.

«Наш проєкт не має на меті змінити музей, ми хочемо змінити напрямки та форми роботи. Ми допоможемо створити візуалізацію мрії для вашого музею і з радістю будемо продовжувати нашу співпрацю.», – зазначив Леонід Марущак, керівник проєкту.

В ході заходу співробітники музейно-виставкового центру ознайомили гостей з музейними експонатами та експозиціями.

Кульмінацією презентації стало підписання меморандуму, який забезпечує тісне партнерство нашого музейно-виставкового центру з проєктом задля вдосконалення музейної справи в Тростянецькій громаді!

Наступним етапом проєкту буде онлайн воркшоп «Сучасні методи роботи музею». В рамках воркшопу буде проведено підбиття підсумків реалізованих етапів проєкту в 2020 році, та озвучено плани та спільні проєкти між музеями на 2021 рік. Завершальним етапом стане залучення фінансування на музейні проєкти в рамках «Музей відкрито на ремонт».

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