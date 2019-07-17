Сумские борцы с медалями фестиваля по пляжной борьбе

В соревнованиях принимали участие 200 участников из 15 городов.
Юные сумчане везут домой две медали – серебряную завоевал Захар Кулаков, бронзовую - Михаил Голуб. Оба в весовой категории 26 кг.
6 марта в «Центре пляжного волейбола» СумГУ впервые в Украине проведели Зимний кубок Украины среди школьников по пляжной борьбе....
6 марта в Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе среди школьников....
13-15 сентября в Одесской области состоялись I Всеукраинские пляжные игры среди школьников....
Сумской «вольник» Владислав Хорольский стал чемпионом Эстонии по пляжной борьбе в весовой категории до 70 кг....