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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50207

Сумские борцы с медалями фестиваля по пляжной борьбе

В Одессе прошел «ALL-UKRAINIAN BEACH WRESTLING FESTIVAL».

В соревнованиях принимали участие 200 участников из 15 городов.

Юные сумчане везут домой две медали – серебряную завоевал Захар Кулаков, бронзовую - Михаил Голуб. Оба в весовой категории 26 кг.

Спорт Пляжная борьба

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Сумчане выиграли зимний кубок по пляжной борьбе
06.03.2020 15:19

Сумчане выиграли зимний кубок по пляжной борьбе

6 марта в «Центре пляжного волейбола» СумГУ впервые в Украине проведели Зимний кубок Украины среди школьников по пляжной борьбе....

В Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе
04.03.2020 10:05

В Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе

6 марта в Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе среди школьников....

Сумские школьники с медалями Пляжных игр
16.09.2019 13:58

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13-15 сентября в Одесской области состоялись I Всеукраинские пляжные игры среди школьников....

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17.07.2019 10:40

Сумской «вольник» стал чемпионом Эстонии

Сумской «вольник» Владислав Хорольский стал чемпионом Эстонии по пляжной борьбе в весовой категории до 70 кг....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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