Сумчанин попал в аварию на Ривненщине Неподалеку Ривного авто с сумчанином за рулем въехало в другой легковой автомобиль, который водитель с пассажиром чинили на обочине.

По инерции, машина ударила другой автомобиль. Травмы получили три человека. Инцидент произошел на трассе Киев - Чоп около 20 часов 25 августа в селе Белая Криница Ривненского района. 55-летний здолбунивчанин на «Audi А6» остановился на обочине, потому что машина имела неисправности. Вместе с 63-летним пассажиром они вышли из салона.

Чтобы им помочь, остановилось впереди и «Kia Ceed», 38-летний водитель вместе 24-летним пассажиром также вышли из салона.

«В это время 22-летний житель города Сумы, водитель автомобиля «Renault Megane», не справился с управлением и допустил наезд на легковой «Audi А6», который, в свою очередь, наехал на «Kia Ceed», который стоял впереди», - рассказали подробности в полиции.

В результате ДТП травмы получили три человека, которые были у машин. У водителя и пассажира «Audi А6» медики диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. У пассажира «Kia Ceed» - перелом ноги. Их всех госпитализировали.

Водители «Renault Megane» и «Kia Ceed» в дорожной аварии не травмировались. Признаков опьянения, добавили в полиции, у них не было, но по процедуре дополнительно на исследования отобрали образцы крови. По факту ДТП с травмированными следователи открыли уголовное производство. Во время расследования должны установить и причину этого столкновения, пишет Суспільне.