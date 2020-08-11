На Сумщине уже 1302 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 27 августа на Сумщине 1302 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 33 человек (Сумы - 20, Сумской р-н - 2, Конотоп - 3, Глухов - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 570 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Сумы - 7, Сумской р-н - 1, Шостка - 3, Шосткинский р-н - 1, Ахтырка - 2, Тростянецкий р-н - 3, Недригайловский р-н - 4, Краснопольский р-н - 1, Белопольский р-н - 1)

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 613 случаев заболевания, в Сумском районе - 85, Белопольский район - 39, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 55, Конотопский район - 35, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 74, г. Лебедин – 12, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 53, г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 40, Роменский район - 26, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 55, г. Шостка - 52, Шосткинский р-н - 2.