На Сумщине прокурор обнаружил поле, засеянное коноплей, стоимость которой около 7 млн грн (+видео)

Указанные растения растут рядами, земельный участок полностью очищен от сорняков, между рядами проложена система полива. Рядом с указанным земельным участком обнаружены электронасос, электрогенератор, с помощью которых осуществлялся подъем воды из пруда, и емкости с удобрением для обработки растений.
По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 310 (выращивание конопли) УК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. По приблизительной оценке, стоимость изъятых растений на «черном рынке» может достигать 7 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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