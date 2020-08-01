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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49710

На Сумщине прокурор обнаружил поле, засеянное коноплей, стоимость которой около 7 млн грн (+видео)

В рамках уголовного производства по факту самовольного занятия земельных участков прокурор Конотопской местной прокуратуры в среду, 26 августа, осуществлял осмотр местности, во время которого вблизи с. Бабаковка Белопольского района обнаружил земельный участок площадью 0,25 га, усеянный около 2,5 тыс. растений конопли.

Указанные растения растут рядами, земельный участок полностью очищен от сорняков, между рядами проложена система полива. Рядом с указанным земельным участком обнаружены электронасос, электрогенератор, с помощью которых осуществлялся подъем воды из пруда, и емкости с удобрением для обработки растений.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 310 (выращивание конопли) УК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. По приблизительной оценке, стоимость изъятых растений на «черном рынке» может достигать 7 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Конопля Наркотики

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