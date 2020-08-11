В Сумах 10 пожарных тушили возгорание дровника 26 августа в 12:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Довженко областного центра.

На тушение направили отделения дежурных караулов 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил стены на площади 20 кв. м и 10 кв. м кровли, 2 куб. м дров и хозяйственные вещи. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянное.

Силами 10 человек на трех единицах техники в 12:40 пожар был локализован, а в 13:14, использовав около 8 т воды, ликвидировали.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Освещение в здании отсутствует, поэтому, по предварительным данным, в помещении хозяин пользовался спичками. А когда он обнаружил возгорание, первичных средств пожаротушения у него не было, чтобы обуздать пожар на начальные стадии. Пожилой мужчина растерялся и вместо того чтобы сразу вызвать спасателей, позвонил жене, которая уже и позвонила на линию «101».