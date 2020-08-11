На Сумщине заняты 30% ковидных коек Тем не менее уже подключили больницы «второй волны».

По состоянию на 27 августа количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 375 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, из них заняты больными 114, что составляет 30,4%. Кроме того, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 80. В учреждениях здравоохранения второй очереди области насчитывается 481 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, из них заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 14.