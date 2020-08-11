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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46337

Сумские патрульные задержали велоугонщика

Патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже велосипеда.

Патрульные получили сообщение о краже велосипеда на улице Заливной. Полицейские сразу осмотрели прилегающую территорию и опросили граждан, но поиски не дали желаемого результата. Приметы похищенного велосипеда передали всем экипажам патрульной полиции.

И уже через несколько часов, патрулируя ту же улицу Заливную, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который ехал на велосипеде, похожем на похищенный. Стражи порядка остановили 38-летнего гражданина и тщательно осмотрели двухколесное транспортное средство. За несколько минут патрульные выяснили, что это и есть похищенный велосипед. Мужчина же нервничал, путался в показаниях и не мог объяснить, откуда у него велосипед.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

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