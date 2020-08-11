Ночью в Сумах горела 9-этажка: пожарные спасли 5 человек (видео)

27 августа в 2:33 спасатели получили сообщение, что наблюдается сильное задымление в 9-этажном жилом доме по ул. Металлургов областного центра. На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По предварительным данным, жители четвертого этажа проснувшись от запаха дыма, обнаружили, что в одной из 2-комнатных квартир возник пожар. После того, как люди открыли дверь квартиры, из нее начал выходить густой дым. Напуганные жители дома выбегали на улицу и сообщили о происшествии по телефону «101».
Уже через 2 минуты спасатели прибыли по вызову. В этот момент на лестничной клетке наблюдалось сильное задымление. В квартире на четвертом этаже горели мебель и вещи домашнего обихода. Работая в аппаратах для органов дыхания, сотрудники ГСЧС параллельно с тушением очага горения, осуществляли эвакуацию 9-ти жителей дома. При проведении разведки в квартирах на 4-м этаже было обнаружено 5 человек, которые не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Людей немедленно вывели на улицу, их жизни удалось спасти.
В 3:10 пожар был локализован, в 3:25 ликвидировали и предотвратили распространение огня на соседние квартиры. В результате пожара повреждено: стены на площади до 15 кв. м, входные двери, кухонный стол, вещи домашнего обихода.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Всего на месте происшествия работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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