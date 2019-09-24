Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В спринте соревновались юноши девушки в трех возрастных категориях.
Среди младших (2005 г.р. и младше) второе место у нашего Александра Биланенко, среди средних (2003-2004) «серебро» у Сергея Супруна, среди старших (2001-2002) третье место взял Владислав Чихар.
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Областное первенство среди юниоров, юниорок, юношей и девушек проходило на лыжной базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Токарях с 4 по...
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