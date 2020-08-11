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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39319

В Харькове маленькой девочке с Сумщины сделали уникальную операцию

Врачи городского центра детской нейрохирургии (при Харьковской городской больнице скорой и неотложной медпомощи им. профессора А. Мещанинова) провели уникальную операцию 5-летней пациентке.

Девочке из Сумской области вживили специальное устройство, которое реагирует на приступы эпилепсии и сразу же блокирует их. Как пояснил руководитель центра Александр Духовский, который оперировал малышку, во всем мире 30% пациентов с диагнозом эпилепсии не воспринимают противоэпилептические препараты, такие операции для них жизненно необходимы. Девочке имплантировали специальное устройство-генератор в подмышечную область, электрод прикрепили к блуждающему нерву. По нему электрические сигналы посылаются в мозг, и он может прервать приступ эпилепсии. С помощью проведенной операции девочка сможет начать полноценную жизнь.

В Украине первые подобные операции провели в Харькове в 2016 году. Сегодняшняя операция - пятнадцатая. Но реально оперировать ежегодно до 500 человек. Пока для этого нет госфинансирования, а уровень доходов у населения остается низким, пишут Новости Харькова

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