В Сумах пожарные третий день подряд ликвидировали возгорание в заброшенной школе на Химгородке 26 августа в 13:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном здании на ул. Мира областного центра.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что на втором этаже загорелся деревянный пол на площади около 4 кв. м. В 14:04 пожар пожарные локализовали и предотвратили дальнейшее распространение пламени, а в 14:20 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, этот адрес уже хорошо знаком сумским спасателям, поскольку начиная с 24 августа третий день подряд уже пять раз они тушили пожары в этом сооружении, которое долгое время не эксплуатируется. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгораний - занесение постороннего источника возгорания извне. Информация по данным фактам пожаров переданы правоохранителям.

В свою очередь спасатели обращаются к гражданам с настоятельной просьбой быть сознательными и не провоцировать возгораний и запретить детям играть с огнем! Подчеркиваем, когда в очередной раз пожарные будут вынуждены обуздывать пожар в этом сооружении, в другом месте может возникнуть сложная ситуация, которая грозит не только имуществу, но и жизни людей, и тогда важно будет каждая минута, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.