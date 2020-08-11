У театрі ім. Щепкіна в Сумах презентували балет за сценарієм Маяковського "Панночка і хуліган" У сумському театрі імені Щепкіна 27 серпня відбулася генеральна репетиція хореографічної постановки "Панночка і хуліган".

Автором сценарію є російський поет Володимир Маяковський. Лібретто створив у 60-х роках режисер Олександр Белінський, взявши за основу три балети Дмитра Шостаковича, пише Суспільне.

Події вистави розгортаються у робочому місті 1920-х років. Банди тероризують місцеве населення. З-поміж інших вирізняється Хуліган, який переслідує Панночку. Проте пізніше стає відомо, що дівчина є вчителькою у школі, де навчається хлопець.

Історія з протистояння переростає в палке кохання, у якій Хулігану доводиться робити вибір.

"Панночка і хуліган" - це історія жертовного кохання, сповнена драматизму і високих почуттів", - йдеться в анотації до вистави.

Хореографічну постановку здійснив Віктор Байстрюченко. Головні ролі виконують Дарина Байстрюченко та Сергій Єрошкін. Сценографія - Лариси Аполонової.

Прем'єра вистави запланована на 18 годину 28 серпня.