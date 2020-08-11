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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43227

"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза

В сентябре стоимость газа вырастет на 45%.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" подняла стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, в рамках месячного контракта в сентябре цена газа у ГК "Нафтогаз Украины" выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь месяц вчера составляла 5,4 грн за куб. м.

Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС, то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.

По мнению президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовця, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период еще вырастут, но не превысят 6-7 грн за куб. м.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский уверен, что цена газа в декабре этого года поднимется до 7 грн за куб. м.

Напомним, "Нафтогаз Украины" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании - "Укргаздобыча" (14,9 млрд куб. м) и "Черноморнефтегаз" (0,01 млрд куб. м), - что составляет более 73% всей добычи в стране. Добытый компаниями ресурс передается непосредственно в НАК "Нафтогаз Украины".

Участники рынка просили закрепить обязательство для государственных добывающих компаний реализовывать полностью или частично природный газ на бирже на свободных рыночных условиях ценообразования с обеспечением доступа к нему всех поставщиков.

5 августа в Верховной раде зарегистрирован законопроект №3958, который должен лишить "Нафтогаз Украины" монопольного положения и запустить полноценную конкуренцию на рынке природного газа.

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