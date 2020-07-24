В Сумах в этом году сделают ремонт только половины Боровой

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко на одной из встреч с жителями Химгородка.
По его словам, в этом году успеют сделать только часть дороги, которая требует ремонта уже несколько лет. С конца июля там начали менять бордюры, но успели поменять только треть.
Что касается ул. Глинки, которая находится еще в более ужасном состоянии, то ее тоже обещают подлатать сразу, как закончат ул. Даргомыжского.
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