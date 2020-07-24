Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27323

В Сумах в этом году сделают ремонт только половины Боровой

В этом году планируется сделать ремонт только половины дорожного покрытия ул. Боровая.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко на одной из встреч с жителями Химгородка.

По его словам, в этом году успеют сделать только часть дороги, которая требует ремонта уже несколько лет. С конца июля там начали менять бордюры, но успели поменять только треть.

Что касается ул. Глинки, которая находится еще в более ужасном состоянии, то ее тоже обещают подлатать сразу, как закончат ул. Даргомыжского.

Общество Ремонт дорог Ул. Боровая

По тематике

Служба автодорог Сумщины отчиталась, что уже потратила 1,5 млрд грн на ремонт дорог
17.08.2020 13:19

Служба автодорог Сумщины отчиталась, что уже потратила 1,5 млрд грн на ремонт дорог

На Сумщине выполнен ремонт дорог почти на 1,5 млрд гривен, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области....

Губернатор Сумщины пообещал, что до конца года в области будет построено и отремонтировано более 200 км дорог
31.07.2020 17:57

Губернатор Сумщины пообещал, что до конца года в области будет построено и отремонтировано более 200 км дорог

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, на финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году в...

После 5 лет мольб в Сумах начали ремонтировать ул. Новометсенскую
29.07.2020 13:49

После 5 лет мольб в Сумах начали ремонтировать ул. Новометсенскую

Сегодня, 29 июля, КП «Дорремстрой» начало ремонт дороги на ул. Новоместеснкая....

На Сумщине разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог на почти полмиллиарда гривен
24.07.2020 15:22

На Сумщине разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог на почти полмиллиарда гривен

Об этом главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко сообщил директор государственного предприятия «Дороги Сумщины» Сергей Бесараб....

На Сумщине назвали «большим строительством» средний ремонт дороги длиной 1,6 км
24.07.2020 12:18

На Сумщине назвали «большим строительством» средний ремонт дороги длиной 1,6 км

Завершаются работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге общего пользования местного значения О191704 Воронеж - Клышки в Шосткинском районе....

Новости

На Сумщине уже 1302 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:27
Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов
Вчера 15:04
В Сумах усилили карантин 1
22.08.2020 13:36
В Сумах прошел турнир по пляжной борьбе
Сегодня 16:34
У Сумах стартував громадський проект «Поверни собі контроль»
Сегодня 16:29
Увага! Погіршення погодних умов на Сумщині
Сегодня 16:10
В Сумах в этом году сделают ремонт только половины Боровой
Сегодня 15:27
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза
Сегодня 14:43
У театрі ім. Щепкіна в Сумах презентували балет за сценарієм Маяковського "Панночка і хуліган"
Сегодня 14:34
В Сумах пожарные третий день подряд ликвидировали возгорание в заброшенной школе на Химгородке
Сегодня 13:35
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 13:27
В Сумах на выходные откроют контактный знак городского ФК
Сегодня 13:16
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.