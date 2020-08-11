У Сумах стартував громадський проект «Поверни собі контроль» Сумська партія «Європейська солідарність» презентувала проект громадського контролю, ідея якого полягає у практичній децентралізації місцевого самоврядування та бюджету з міського рівня до рівня мікрорайонів.

«Поверни собі контроль над мером, над депутатом, над чиновником, над бюджетом міста», – закликають сумчан партійці «Європейської солідарності».

- Сьогодні існує суспільний запит громади мати реальний вплив на прийняття рішень міським головою і депутатським корпусом, – переконаний голова обласної організації партії «ЄС» Вадим Акпєров. – Адже фактично, на наступний день після виборів управління бюджетом міста переходить виключно в кабінети міської ради. І громада не має жодного дієвого механізму контролювати пріоритетність та ефективність розподілу бюджетних коштів. Це призводить до зростання рівня несправедливості: «Чому до міського бюджету податки платять усі, а гроші витрачаються тільки на «обраних»?

У рамках проекту «Поверни собі контроль» партійці «ЄС» планують провести п’ять круглих столів за участі галузевих експертів. Тематика круглих столів: «Забудова і архітектура», «Безпека», «Благоустрій», «Екологія», «Сфера ЖКГ». На цих засіданнях експертне середовище має викристалізувати в конкретні документи ідею децентралізації влади Сумської міської ради та бюджету міста.

На жовтень запланована Конференція за участю ініціативних сумчан, делегованих від дворів, вулиць та мікрорайонів, де відбудеться громадське обговорення та остаточне ухвалення напрацьованого експертами документу. Цей документ стане дорожньою картою для органів самоорганізації населення, яку «Європейська солідарність» зобов’язується запровадити в роботі Сумської міської ради нового скликання.

«Європейська солідарність» звертається до ініціативних, активних сумчан, які чекали й не дочекалися від діючої міської влади наведення порядку у своїх кварталах і дворах. «Заявляйте про свої проблеми! Ми зберемося разом на Конференцію і намітимо практичні заходи для їх вирішення у новому скликанні Сумської міської ради», – закликав Дмитро Лантушенко, керівник фракції «ЄС» у Сумській міській раді.

Координаційна рада з підготовки Конференції працює в офісі «Європейської солідарності» за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29.

Координатор проекту – Роман Кірноз, +38 099 768 84 21

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