В Сумах прошел турнир по пляжной борьбе

В соревнованиях приняли участие около 60 участников из Сум, Ромен и Краснополья.
Призеры:
2003-2005 г.р.
В весовой категории 50 кг
I место - Прихожай Эдуард
II место - Зозуля Евгений
III место - Матвиенко Ростислав
В весовой категории 55 кг
I место - Николаенко Дмитрий
II место - Николенко Максим
III место - Меккер Владислав
III место - Рыжик Максим
В весовой категории 60 кг
I место - Щербаченко Владислав
II место - Линник Ростислав
III место - Шевченко Дмитрий
III место - Пахненко Даниил
В весовой категории 65 кг
I место - Блидар Даниил
II место - Рудь Владислав
III место - Бема Руслан
III место - Дудник Евгений
В весовой категории + 70 кг
I место - Батиг Дмитрий
II место - Чалык Павел
III место - Слипушко Александр
Девушки весовая категория 50 кг
I место - Канюк Алиса
II место - Верениенко Татьяна
III место - Моисеенко Полина
Возрастная категория 2000-2002 г.р.
В весовой категории 70 кг
I место - Остапенко Богдан
II место - Иванов Ренат
В весовой категории + 85 кг
I место - Литвин Денис
II место - Корчев Дмитрий
Возрастная категория 1999 и взрослые
В весовой категории 60 кг
I место - Шабалин Никита
II место - Бездидько Ярослав
В весовой категории 75 кг
I место - Маилян Давид
II место - Лазаренко Тимофей
В весовой категории 80 кг
I место - Нестеренко Владислав
II место - Лиходий Даниил
III место - Федосеев Дмитрий
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