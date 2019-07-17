В Сумах прошел турнир по пляжной борьбе 27 августа на Студенческом пляже в Сумах состоялся Открытый чемпионат Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак» по пляжной борьбе среди юношей и взрослых.

В соревнованиях приняли участие около 60 участников из Сум, Ромен и Краснополья. Призеры: 2003-2005 г.р. В весовой категории 50 кг I место - Прихожай Эдуард II место - Зозуля Евгений III место - Матвиенко Ростислав В весовой категории 55 кг I место - Николаенко Дмитрий II место - Николенко Максим III место - Меккер Владислав III место - Рыжик Максим В весовой категории 60 кг I место - Щербаченко Владислав II место - Линник Ростислав III место - Шевченко Дмитрий III место - Пахненко Даниил В весовой категории 65 кг I место - Блидар Даниил II место - Рудь Владислав III место - Бема Руслан III место - Дудник Евгений В весовой категории + 70 кг I место - Батиг Дмитрий II место - Чалык Павел III место - Слипушко Александр Девушки весовая категория 50 кг I место - Канюк Алиса II место - Верениенко Татьяна III место - Моисеенко Полина Возрастная категория 2000-2002 г.р. В весовой категории 70 кг I место - Остапенко Богдан II место - Иванов Ренат В весовой категории + 85 кг I место - Литвин Денис II место - Корчев Дмитрий Возрастная категория 1999 и взрослые В весовой категории 60 кг I место - Шабалин Никита II место - Бездидько Ярослав В весовой категории 75 кг I место - Маилян Давид II место - Лазаренко Тимофей В весовой категории 80 кг I место - Нестеренко Владислав II место - Лиходий Даниил III место - Федосеев Дмитрий