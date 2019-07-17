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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34188

В Сумах прошел турнир по пляжной борьбе

27 августа на Студенческом пляже в Сумах состоялся Открытый чемпионат Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак» по пляжной борьбе среди юношей и взрослых.

В соревнованиях приняли участие около 60 участников из Сум, Ромен и  Краснополья.

Призеры:

2003-2005 г.р.

В весовой категории 50 кг

I место - Прихожай Эдуард

II место - Зозуля Евгений

III место - Матвиенко Ростислав

В весовой категории 55 кг

I место - Николаенко Дмитрий

II место - Николенко Максим

III место - Меккер Владислав

III место - Рыжик Максим

В весовой категории 60 кг

I место - Щербаченко Владислав

II место - Линник Ростислав

III место - Шевченко Дмитрий

III место - Пахненко Даниил

В весовой категории 65 кг

I место - Блидар Даниил

II место - Рудь Владислав

III место - Бема Руслан

III место - Дудник Евгений

В весовой категории + 70 кг

I место - Батиг Дмитрий

II место - Чалык Павел

III место - Слипушко Александр

Девушки весовая категория 50 кг

I место - Канюк Алиса

II место - Верениенко Татьяна

III место - Моисеенко Полина

Возрастная категория 2000-2002 г.р.

В весовой категории 70 кг

I место - Остапенко Богдан

II место - Иванов Ренат

В весовой категории + 85 кг

I место - Литвин Денис

II место - Корчев Дмитрий

Возрастная категория 1999 и взрослые

В весовой категории 60 кг

I место - Шабалин Никита

II место - Бездидько Ярослав

В весовой категории 75 кг

I место - Маилян Давид

II место - Лазаренко Тимофей

В весовой категории 80 кг

I место - Нестеренко Владислав

II место - Лиходий Даниил

III место - Федосеев Дмитрий

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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