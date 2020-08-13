На Сумщине полиция оперативно задержала «автомобильных» воров-гастролеров Как установили правоохранители, злоумышленники обокрали два автомобиля роменчан, воспользовавшись для этого специальным устройством для отпирания замков.

26 августа в Роменский отдел полиции в течение одного часа поступило сразу два сообщения о совершении краж из автомобилей жителей райцентра.

«Уже во время первоочередных следственных действий полицейские поняли, что в обоих случаях воры работали по одинаковому «сценарию», - комментирует ситуацию Юлия Загамула, руководитель Роменского отдела полиции. - Впоследствии в ходе проведения неотложных розыскных мероприятий оперативники довольно быстро установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники. А потом задержали и их самих - это оказались 54-летний житель Киева и 20-летний житель Ривненской области. Сами мужчины объясняют, что приехали погостить к своему знакомому, который проживает в Ромнах. В их машине во время обыска полицейские обнаружили и изъяли вещи обворованных горожан».

Следователи по фактам совершенных краж открыли уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины. Что касается самих «гостей», то теперь они оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проверяют их причастность к совершению подобных преступлений на территории города и области.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.