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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29210

Скульптуры 14-летнего сумчанина получили гран-при на конкурсе в Германии

Ученик Сумской детской художественной школы им. М. Лысенко Алексей Марьета получил гран-при в онлайн-конкурсе Zirka, который состоялся в Бремене (Германия). Парень слепил из пластилина три скульптуры общим весом 23 кг.

14-летний скульптор сейчас работает над каркасом для будущей скульптуры «Испанка с бубном», по мотивам работы французского художника Анри Матисса, пишет Суспільне.

«Пластилин - очень податливый, и из него лучше делать. Можно, конечно, из глины, но если ее не обработать, она трескается и уже будет не так хорошо», - говорит он.

У него дома - более десятка скульптур. Столько же - картин из пластилина. В немецком конкурсе принимали участие скульптуры: канцлер Германии Отто фон Бисмарк, Властелин леса и Дед Мороз.

«Выбрал Бисмарка именно из-за того, что он сделал большой вклад в историю Германии и вообще всего мира. Именно эту скульптуру делал всего два дня. Больше всего времени занял каркас. Я его варил из проволоки», - говорит Алексей.

Также рассказывает о скульптуре «Властелин леса»: «Он мне приснился, я решил сделать его в декоративном стиле. Дед Мороp - три килограмма, Бисмарк и Властелин леса - по 10 кг скульптурного пластилина ушло», - говорит парень.

По его словам, на создание одной скульптуры тратит от нескольких часов до нескольких дней. Иногда пластилина не хватает, поэтому чтобы слепить одну фигуру иногда приходится разлепливать другую.

Мама Алексея - Жанна Марьета - говорит, что первую скульптуру сын слепил в четыре года. Это был маленький жираф. «Мы были в восторге, когда он его слепил. На все праздники покупали только пластилин. Все работы неповторимы. Когда он лепит, главное, чтобы не была задана тематика». Если она есть, начинает немного волноваться, - говорит она. - А если у него свободная тема, он создает то, что ему нравится, что приснилось, что вычитал, что узнал».

Последняя и самая любимая в семье скульптура - это Домовой. Он приснился Алексею. Лепил ее парень четыре дня, потратил более 5 кг скульптурного и разноцветного пластилина. Сейчас с этой работой принимает участие в онлайн-конкурсе в Болгарии.

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