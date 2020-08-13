В Сумах отметят первое «золото» Голубничего соревнованиями

Соревнования пройдут 3 сентября в г. Сумы, в городском парке им. И.Н.Кожедуба. Захолды пройдут среди детей, юношей, молодежи, взрослых и ветеранов.
Открытие соревнований в 9.30. Закрытие около 13.00.
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