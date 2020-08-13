На перекрестке в Сумах ДТП: два человека травмированы

Предварительно, 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, не справившись с управлением во время поворота с переулка Токаревского на улицу Замостянскую, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.
Вследствие ДТП водитель ВАЗ-21104 и 17-летняя пассажирка ВАЗ-2106 получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания помощи. В то же время водитель ВАЗ-21104 имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому в медицинском учреждении он сдал анализ на определение состояния опьянения.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.
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