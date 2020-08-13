Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:40555

На перекрестке в Сумах ДТП: два человека травмированы

26 августа, около 16.30, экипаж патрульных обнаружил автопроисшествие на перекрестке улицы Замостянская и переулка Токаревский.

Предварительно, 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, не справившись с управлением во время поворота с переулка Токаревского на улицу Замостянскую, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

Вследствие ДТП водитель ВАЗ-21104 и 17-летняя пассажирка ВАЗ-2106 получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания помощи. В то же время водитель ВАЗ-21104 имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому в медицинском учреждении он сдал анализ на определение состояния опьянения.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Право Дтп

По тематике

Сумчанин попал в аварию на Ривненщине
Вчера 18:04

Сумчанин попал в аварию на Ривненщине

Неподалеку Ривного авто с сумчанином за рулем въехало в другой легковой автомобиль, который водитель с пассажиром чинили на обочине....

На Роменщине в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиркой
Вчера 15:00

На Роменщине в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиркой

Роменские полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир мотоцикла....

Подробности вчерашней аварии на СКД в Сумах
Вчера 13:30

Подробности вчерашней аварии на СКД в Сумах

На улице Сумской-Киевских дивизий столкнулись легковушка и мотоцикл - пострадал водитель мототранспорта....

В Сумах мотоцикл въехал в легковушку
25.08.2020 14:01

В Сумах мотоцикл въехал в легковушку

Сегодня, 25 августа, на ул. СКД произошло ДТП....

Конотопские правоохранители оперативно разыскали водителя, который скрылся с места ДТП
24.08.2020 13:15

Конотопские правоохранители оперативно разыскали водителя, который скрылся с места ДТП

Происшествие произошло сегодня, около трех ночи, в с. Сахны Конотопского района. Неизвестный водитель сбил 17-летнего жителя соседнего села и скрылся...

Новости

С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
Сегодня 19:36
На Сумщине уже 1302 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:27
Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов 1
Вчера 15:04
В Сумах запретили ходить одной из улиц. Законно ли?
Сегодня 18:51
На перекрестке в Сумах ДТП: два человека травмированы
Сегодня 18:40
На Сумщине полиция оперативно задержала «автомобильных» воров-гастролеров
Сегодня 18:04
В Сумах прошел турнир по пляжной борьбе
Сегодня 16:34
У Сумах стартував громадський проект «Поверни собі контроль»
Сегодня 16:29
Увага! Погіршення погодних умов на Сумщині
Сегодня 16:10
В Сумах в этом году сделают ремонт только половины Боровой
Сегодня 15:27
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза
Сегодня 14:43
У театрі ім. Щепкіна в Сумах презентували балет за сценарієм Маяковського "Панночка і хуліган"
Сегодня 14:34
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.