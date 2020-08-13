В Сумах запретили ходить одной из улиц. Законно ли? Объявление о запрете ходить по улице Оксамитовой появилось в Сумах. Его повесили в районе аэропорта, возле конечной остановки троллейбусов.

Здесь расположены около десятка частных домов. Далее - путь к гаражам. Съемочная группа Суспільного встретила на этой улице только рабочих. Они сказали, что днем здесь владельцев не бывает. Соседняя улица перекрыта: установлены ворота и дом для охраны. С другой стороны Оксамитовой есть пешеходная тропа.

Начальник инспекции по благоустройству города Сумы Руслан Голоперов сказал, что для установления ограничений на передвижение землей городской громады должны быть проектная документация и соответствующее решение горисполкома.

«В основном эти преграды устанавливают самостоятельно, незаконно, без согласований, - говорит он. - Обращения поступают в письменном виде. Выходит специалист, проверяет. Обращается сам в земельные ресурсы, дает ответ. В случае, если преграда стоит незаконно, владельцев мы установить не сможем все равно. Затем готовят соответствующее обращение в управление архитектуры и градостроительства с просьбой внести эту преграду в перечень демонтажа незаконно установленных элементов благоустройства. Комиссия рассматривает, делают проект решения в исполнительный комитет, и он принимает решение, что преграду по следующему адресу необходимо демонтировать».

В чьей собственности дорога, директор департамента ресурсных платежей Юрий Клименко пообещал рассказать 28 августа. О возможности перекрытия дороги рассказал юрист центра бесплатной вторичной правовой помощи Алексей Рыбалка: в случае, когда дорога находится частной собственности, то собственник может распоряжаться ею по своему усмотрению, в том числе и ограничивать движение. «Если же дорога находится на балансе у территориальной громаде, и владельцем является громада города Сумы, то в этом случае любые ограничения могут устанавливаться только с согласия собственника», - отметил он. В этой ситуации, по его словам, это - Сумской городской совет. Установление ограничений должно быть согласовано с органами национальной полиции, государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, говорит Рыбалка. «Например, машина пожарная должна беспрепятственно преодолеть эту ограду и оказаться возле дома для того, чтобы потушить пожар», - добавил эксперт.