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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Тростянці відбулася конференція «Історико-краєзнавчі дослідження Тростянецької громади: стратегія побудови туристично-рекреаційного кластеру Сумщини»

Друга конференція «Історико-краєзнавчі дослідження Тростянецької громади: стратегія побудови туристично-рекреаційного кластеру Сумщини» відбулась 22 серпня в Музейно-виставковому центрі "Тростянецький".

У роботі конференції взяли участь історики, археологи, краєзнавці із Київської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Сумської областей.
 
Головували на конференції очільник Тростянецької громади Юрій Бова та Юлія Подрєз - кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
 
В центрі уваги конференції постала тема дослідження Зарічненського археологічного комплексу, що знаходиться в селі Зарічне (Боголюбове) Тростянецької громади.
Юрій Бова, міський голова, відкриваючи конференцію, розповів про роботи по реконструкції будівлі сільського клубу в Зарічному для створення в ньому історичного музею, про збір експонатів, який активно ведеться, про плідну співпрацю Тростянецької міської ради з інститутом археології Національної академії наук України.
 
Результатами цьогорічної Зарічненської археологічної експедиції поділився молодший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Віталій Жигола. Він докладно розповів про важливі археологічні знахідки, особливу цінність серед яких є має амулет - вирізаний з кістки грифон ХІ-ХІІ століття. Артефакт знайдено в розкопі на посаді біля городища, він є дуже рідкісним фрагментом скіфської чи іншої культури.
 
Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Сумського педагогічного університету В’ячеслав Оліцький доповідав за темою: «Формування топосу місця битви на річці Ворскла: особливості, завдання, перспективи».
 
Проблеми та перспективи пошуку та музеєфікації полів давніх битв компетентно висвітлив голова регіонального осередку ГО «Спілка захисту культурної спадщини» Ігор Ігнатенко (м. Чернігів).
 
Зацікавили учасників конференції доповіді тростянчан – Яни Козакевич – співробітниці музейно-виставкового комплексу, яка говорила про впровадженням новітніх рішень в практику музейної справи та Василя Ігнатенка – кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, завідувача Краснотростянецької лісодослідної станції, який говорив про історію та сьогодення заповідного Литовського бору.
 
За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції зокрема, вирішили підтримати науково-дослідну і практичну діяльність Тростянецької міської ради та Інституту археології НАН України щодо удосконалення і подальшого розвитку досліджень на території Зарічненського археологічного комплексу; продовжити діяльність Зарічненської археологічної експедиції у 2021 році.
 
Міський голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова вручив грамоти-подяки й сувеніри від Тростянецької міської ради учасникам конференції за активне участь в дослідженні історичного минулого Тростянецького краю й збереження його для прийдешніх поколінь.
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