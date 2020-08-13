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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37347

Сумская ОГА расширила перечень объектов, которые могут попасть в список ТОП-100 проектов Украины на реконструкцию

Облгосадминистрация учла предложения местных органов власти, деятелей культуры и подала в Министерство культуры и информационной политики 8 объектов, которые в дальнейшем могут стать «туристическими магнитами» и составляющими программы развития туризма на Сумщине.

В частности, в 100 топовых проектов Украины могут попасть 4 исторических памятника национального значения и 4 местного значения, которые будут финансироваться Министерством культуры и информационной политики Украины.

Основными туристическими объектами определили Свято-Воскресенский кафедральный собор (Сумы), Дворцово-парковый ансамбль (с. Кияница), Николаевская церковь (с. Юнаковка), Ансамбль Гамалеевского монастыря (с. Гамалеевка), Здание государственного банка (Сумы), Усадебный дом Кондратьевых-Сухановых (с. Низы), Усадьба Л.Е. Кенига (г. Тростянец), Усадьба Линтваревых на Луке (Сумы).

В общем, сегодня в Сумской области насчитывается 361 памятник архитектуры, из которых 62 - национального значения, 299 - местного значения.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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