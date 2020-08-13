С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину

С понедельника, 31 августа, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Среди прочих уже к оранжевой зоне будет отнесен г. Сумы. В желтой останутся Тростянецкий, Недригайловский, Кролевецкий и Сумской районы. Ахтырский вернулся в зеленую зону.
На территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале. Также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.
На территории, на которой установлен "желтый" уровень, к запретам добавляется посещение посторонними лицами ряда учреждений и учреждений социальной защиты, кроме предоставляющих социальные услуги экстренно (кризисно).
На территории, на которой установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, дополнительно к запретам "зеленого" и "желтого" уровня, запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 кв. метров площади здания или территории; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; работа после 24 и до 7 часов развлекательных заведений, а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания, кроме услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Также запрещается посещение учебных заведений получателями образования группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования; проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений; деятельность спортивных залов, фитнес-центров; прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха; оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.
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