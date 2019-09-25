Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины

26-27 августа бегали индивидуальные гонки.
У девушек в старшей возрастной группе (2001 - 2004 г.р.) победу одержала наша Татьяна Продан, третье место заняла Алина Еременко. У средних девушек (2003 - 2005 г.р.) лучшей среди сумчанок была Екатерина Мурза – 5-е место, у младших (2005 - 2008 г.р.) «бронза» у Полины Пуцко.
У старших и средних юношей лучшими среди наших были Александр Родителев и Денис Редька – 5-е место, а у младших чемпионом стал Дмитрий Саврацкий.
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