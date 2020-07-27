Сумская теннисистка взяла два «золота» в Одессе

Воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Довгопол завоевала два «золота» - в одиночном разряде и в паре с киевлянкой Валерией Хорош в парном.
14-15 августа в Сумах проходил аматорский парный турнир «Summer Cup» по теннису...
10-12 августа на кортах Теннисной академии провели «Летний Кубок ТА3 by Babolat»....
1-2 августа в Сумах провели «Летний Кубок ТА 2 by Babolat»....
1 августа в Теннисной академии сестер Бондаренко (Красиловка Киевская обл) завершился отборочный турнир на Champions Bowl worldwide (6-13.09.2020, Умаг, Хорватия)...
25-26 июля в Киеве прошел региональный турнир ФТУ «МТА АРЕНА»...