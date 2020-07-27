Сумская теннисистка взяла два «золота» в Одессе 27 августа в Одессе завершился турнир ФТУ категории «А» «Park Residence Cup» среди спортсменов до 10 лет.

Воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Довгопол завоевала два «золота» - в одиночном разряде и в паре с киевлянкой Валерией Хорош в парном.