Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11220

Сумская теннисистка взяла два «золота» в Одессе

27 августа в Одессе завершился турнир ФТУ категории «А» «Park Residence Cup» среди спортсменов до 10 лет.

Воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Довгопол завоевала два «золота» - в одиночном разряде и в паре с киевлянкой Валерией Хорош в парном.

Спорт Теннис

По тематике

В Сумах разыграли Летний кубок среди теннисистов-аматоров
20.08.2020 12:35

В Сумах разыграли Летний кубок среди теннисистов-аматоров

14-15 августа в Сумах проходил аматорский парный турнир «Summer Cup» по теннису...

В Сумах разыграли летний кубок по теннису
13.08.2020 11:58

В Сумах разыграли летний кубок по теннису

10-12 августа на кортах Теннисной академии провели «Летний Кубок ТА3 by Babolat»....

В Сумах разыграли летний кубок по теннису
03.08.2020 12:30

В Сумах разыграли летний кубок по теннису

1-2 августа в Сумах провели «Летний Кубок ТА 2 by Babolat»....

Сумские теннисисты выиграли турнир в Теннисной академии сестер Бондаренко
02.08.2020 13:34

Сумские теннисисты выиграли турнир в Теннисной академии сестер Бондаренко

1 августа в Теннисной академии сестер Бондаренко (Красиловка Киевская обл) завершился отборочный турнир на Champions Bowl worldwide (6-13.09.2020, Умаг, Хорватия)...

Сумская теннисистка выиграла турнир в столице
27.07.2020 10:59

Сумская теннисистка выиграла турнир в столице

25-26 июля в Киеве прошел региональный турнир ФТУ «МТА АРЕНА»...

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Сумчанин ищет угнанную машину
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Сумская теннисистка взяла два «золота» в Одессе
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У Тростянці відбулася конференція «Історико-краєзнавчі дослідження Тростянецької громади: стратегія побудови туристично-рекреаційного кластеру Сумщини»
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Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
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26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
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19.08.2020 14:00
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На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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