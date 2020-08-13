Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:28249

В Сумах в ДТП попал троллейбус

Сегодня, 27 августа, произошла ДТП с участием троллейбуса и фуры.

Как сообщает КП «Электроавтотранс», троллейбус № 061, следовавший по маршруту № 9, снят с линии.

Как стало известно из рассказа водителя троллейбуса, во время движения, рядом пронеслась фура. Водитель грузовика не соблюдал безопасную боковую дистанцию, в результате чего крупногабаритная машина задела канат, державший штангу. Та в свою очередь выгнулась и вдавила лиру в заднее стекло, которое под давлением треснуло.

Не считая инцидент серьезным, водитель грузовика скрылся в неизвестном направлении.

Право Дтп

По тематике

На перекрестке в Сумах ДТП: два человека травмированы
Сегодня 18:40

На перекрестке в Сумах ДТП: два человека травмированы

26 августа, около 16.30, экипаж патрульных обнаружил автопроисшествие на перекрестке улицы Замостянская и переулка Токаревский....

Сумчанин попал в аварию на Ривненщине
Вчера 18:04

Сумчанин попал в аварию на Ривненщине

Неподалеку Ривного авто с сумчанином за рулем въехало в другой легковой автомобиль, который водитель с пассажиром чинили на обочине....

На Роменщине в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиркой
Вчера 15:00

На Роменщине в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиркой

Роменские полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир мотоцикла....

Подробности вчерашней аварии на СКД в Сумах
Вчера 13:30

Подробности вчерашней аварии на СКД в Сумах

На улице Сумской-Киевских дивизий столкнулись легковушка и мотоцикл - пострадал водитель мототранспорта....

В Сумах мотоцикл въехал в легковушку
25.08.2020 14:01

В Сумах мотоцикл въехал в легковушку

Сегодня, 25 августа, на ул. СКД произошло ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.