В Сумах в ДТП попал троллейбус

Как сообщает КП «Электроавтотранс», троллейбус № 061, следовавший по маршруту № 9, снят с линии.
Как стало известно из рассказа водителя троллейбуса, во время движения, рядом пронеслась фура. Водитель грузовика не соблюдал безопасную боковую дистанцию, в результате чего крупногабаритная машина задела канат, державший штангу. Та в свою очередь выгнулась и вдавила лиру в заднее стекло, которое под давлением треснуло.
Не считая инцидент серьезным, водитель грузовика скрылся в неизвестном направлении.
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