В Сумах в ДТП попал троллейбус Сегодня, 27 августа, произошла ДТП с участием троллейбуса и фуры.

Как сообщает КП «Электроавтотранс», троллейбус № 061, следовавший по маршруту № 9, снят с линии.

Как стало известно из рассказа водителя троллейбуса, во время движения, рядом пронеслась фура. Водитель грузовика не соблюдал безопасную боковую дистанцию, в результате чего крупногабаритная машина задела канат, державший штангу. Та в свою очередь выгнулась и вдавила лиру в заднее стекло, которое под давлением треснуло.

Не считая инцидент серьезным, водитель грузовика скрылся в неизвестном направлении.