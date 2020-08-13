Летний Кубок АФС: определись полуфиналисты турнира

Первыми путевку в полуфинал добыла команда «Сервис Люкс», который обыграл «Гранум» (7:3) еще в прошлую пятницу. В среду в одном из самых зрелищных и интригующих матчей четвертьфинальной стадии между «Технологией» и «Смачной Кавой» все решилось в серии пенальти. Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Михаила Жогло — 2:0.

Без борьбы в следующий этап турнира прошел «Compservice» из-за снятия с борьбы «Lex VSK-СумБуд». И в заключительном четвертьфинале «Сумыоблэнерго» разгромило «Динамо» — 6:0.

Предварительно в понедельник свой полуфинал проведут «Сервис Люкс» и «Compservice», а на следующий день сыграют «Технология» и «Сумыоблэнерго».