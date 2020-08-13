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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20287

Летний Кубок АФС: определись полуфиналисты турнира

На следующей неделе определится победитель второго по значимости турнира лета.

Первыми путевку в полуфинал добыла команда «Сервис Люкс», который обыграл «Гранум» (7:3) еще в прошлую пятницу. В среду в одном из самых зрелищных и интригующих матчей четвертьфинальной стадии между «Технологией» и «Смачной Кавой» все решилось в серии пенальти. Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Михаила Жогло — 2:0.

Без борьбы в следующий этап турнира прошел «Compservice» из-за снятия с борьбы «Lex VSK-СумБуд». И в заключительном четвертьфинале «Сумыоблэнерго» разгромило «Динамо» — 6:0.

Предварительно в понедельник свой полуфинал проведут «Сервис Люкс» и «Compservice», а на следующий день сыграют «Технология» и «Сумыоблэнерго».

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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