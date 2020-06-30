Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00142

Объединенный сумско-шосткинский клуб «Шостка-Динамо» выступит в чемпионате Украины по хоккею на траве

Объединенная команда, составленная из шосткинских и сумских игроков, выступит в чемпионате Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

ХК «Шостка-Динамо» сыграет в Высшей лиге, втором по значимости дивизионе. Команда будет вести борьбу с соперниками из ХК «Винница» г.Винница, «Авангард-Олимпия» Винницкая область, Сборная Черновицкой области и ХК «Политехник-Старт» Житомирская область.

За клуб выступят воспитанники КДЮСШ «Барса» и СДЮШОР «Динамо» (Сумы). Он будет усилен игроками, которые играли за сильнейшие команды Украины.

«На начальном этапе стоит цель попробовать свои силы на более высоком уровне. Дать молодым ребятам стимул для занятий хоккеем. Ну и самое главное, мы выстроили пирамиду, где в основании находятся малыши, далее идут юноши, юниоры, молодёжная команда, а вершиной является команда мастеров, в которую должны стремиться попасть наши воспитанники», – сообщается на странице клуба в Фейсбуке.

1 тур Чемпионата Украины по хоккею на траве стартует 3 сентября, пишет Шостка.инфо.

Спорт Хоккей на траве Шостка-Динамо

По тематике

Сумские хоккеистки выиграли кубок Беларуси
06.08.2020 16:01

Сумские хоккеистки выиграли кубок Беларуси

3-5 августа прошли игры на кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд....

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси
29.07.2020 08:11

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси

ХК «Минск» выиграл «золото» чемпионата Беларуси по хоккею на траве....

МСК «Сумчанка» снова чемпион
13.07.2020 17:54

МСК «Сумчанка» снова чемпион

10-13 июля в Сумах прошел заключительный тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

В Сумах прошел детский турнир по хоккею на траве
03.07.2020 17:25

В Сумах прошел детский турнир по хоккею на траве

1-3 июля в детском парке «Сказка» на хоккейном стадионе состоялся Открытый детский турнир по хоккею на траве «Сумские звездочки» среди...

Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск»
30.06.2020 15:07

Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск»

26-27 июня прошли игры 8-го тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд....

Новости

На Сумщине 1361 случай заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:11
С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
Вчера 19:36
Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов 1
26.08.2020 15:04
В центре Сум тройное ДТП с участием маршрутки (видео)
Сегодня 09:06
На Сумщине 59 новых случаев коронавируса: 2 летальных
Сегодня 09:02
Объединенный сумско-шосткинский клуб «Шостка-Динамо» выступит в чемпионате Украины по хоккею на траве
Сегодня 09:00
Скульптуры 14-летнего сумчанина получили гран-при на конкурсе в Германии
Сегодня 08:29
Полицейские нашли у жителя Путивльщины обрез
Сегодня 08:04
В Сумах в ДТП попал троллейбус
Вчера 22:28
В Сумах запретили ходить одной из улиц. Законно ли?
Вчера 18:51
На перекрестке в Сумах ДТП: два человека травмированы
Вчера 18:40
На Сумщине полиция оперативно задержала «автомобильных» воров-гастролеров
Вчера 18:04
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.