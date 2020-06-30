Объединенный сумско-шосткинский клуб «Шостка-Динамо» выступит в чемпионате Украины по хоккею на траве Объединенная команда, составленная из шосткинских и сумских игроков, выступит в чемпионате Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

ХК «Шостка-Динамо» сыграет в Высшей лиге, втором по значимости дивизионе. Команда будет вести борьбу с соперниками из ХК «Винница» г.Винница, «Авангард-Олимпия» Винницкая область, Сборная Черновицкой области и ХК «Политехник-Старт» Житомирская область.

За клуб выступят воспитанники КДЮСШ «Барса» и СДЮШОР «Динамо» (Сумы). Он будет усилен игроками, которые играли за сильнейшие команды Украины.

«На начальном этапе стоит цель попробовать свои силы на более высоком уровне. Дать молодым ребятам стимул для занятий хоккеем. Ну и самое главное, мы выстроили пирамиду, где в основании находятся малыши, далее идут юноши, юниоры, молодёжная команда, а вершиной является команда мастеров, в которую должны стремиться попасть наши воспитанники», – сообщается на странице клуба в Фейсбуке.

1 тур Чемпионата Украины по хоккею на траве стартует 3 сентября, пишет Шостка.инфо.