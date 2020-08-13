На Сумщине 59 новых случаев коронавируса: 2 летальных

За последние сутки подтверждено 59 новых случаев. Два человека умерло, - всего 22. 35 человек выздоровели, - всего 605. Продолжают лечиться 734.
По состоянию на 28 августа в Сумской области 1361 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Тем не менее уже подключили больницы «второй волны»....
По состоянию на 27 августа на Сумщине 1302 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 26 августа в Сумской области 1269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 26 августа в сумской области подтверждено 1269 случаев COVID-19....