В центре Сум тройное ДТП с участием маршрутки (видео) На Покровской площади в Сумах произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Сообщение об автопроисшествии патрульные получили 27 августа, около 11 часов.

Выяснилось, что 56-летний водитель автобуса «Рута», не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Dacia Logan, который остановился впереди. Dacia Logan, по инерции, наехал на Mitsubishi Outlander, который стоял впереди него.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства «Рута» административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.