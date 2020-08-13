В центре Сум тройное ДТП с участием маршрутки (видео)

Сообщение об автопроисшествии патрульные получили 27 августа, около 11 часов.
Выяснилось, что 56-летний водитель автобуса «Рута», не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Dacia Logan, который остановился впереди. Dacia Logan, по инерции, наехал на Mitsubishi Outlander, который стоял впереди него.
В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства «Рута» административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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