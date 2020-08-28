На Сумщине 1361 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 28 августа в Сумской области 1361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 59 человек (Сумы - 41, Сумской р-н - 2, Шостка - 1, Шосткинский р-н - 1, Ромны - 6, Роменский р-н - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 22 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (Конотоп и Ахтырский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 605 человек, из них за минувшие сутки - 36 (Сумы - 27, Сумской р-н - 1, Шостка - 1, Конотоп - 4, Глухов - 1, Белопольский р-н - 1, Путивлський р-н - 1) .

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 654 случая заболевания, в Сумском районе - 87, Белопольский район - 40, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 55, Конотопский район - 35, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 75, г. Лебедин – 15, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 54, г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 46, Роменский район – 27, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 56, г. Шостка - 53, Шосткинский р-н - 3.