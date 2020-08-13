Сумські бібліотеки підготували ряд заходів до Дня пам’яті загиблих захисників України

Зокрема, центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для користувачів підготувала книжкову виставку «29 серпня – День пам’яті загиблих захисників України», де представлені книги про Героїв АТО та їх самопожертву.

Разом із тим, працівники бібліотеки-філії №1 організували віртуальну книжкову виставку «За честь! За славу! За народ!», де йдеться про різні історії військових (хто й до того служив, або ж хто прийшов добровольцем тощо).

Своєю чергою бібліотека-філія №18 представила відеофільм «До Дня Пам’яті захисників України, сумуємо разом з Україною» та вітрину пам’яті «За синє небо, за жовте колосся».

Водночас бібліотека-філія №17 створила відеопрезентацію «Україна понад усе!».

Окрім того, бібліотеки-філії № 14, №11, №8, №7 та №3 пропонують сумчанам ще низку заходів, серед яких: відеоогляд «Їх слава сяє над Україною», викладка-інсталяція «Пам’ятаємо героїв!», віртуальна патріотична сторінка до Дня пам’яті захисників, медіапрезентація «Українці – нація героїв» та книжкова виставка – вшанування «Лицарі волі».