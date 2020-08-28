В Украине очередной коронавирусный антирекорд В Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

28 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. всего проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3800 случаев;

- Волынская область - 5320 случаев;

- Днепропетровская область - 2162 случая;

- Донецкая область - 1318 случаев;

- Житомирская область - 3063 случая;

- Закарпатская область - 7302 случая;

- Запорожская область - 1487 случаев;

- Ивано-Франковская область - 8661 случай;

- Кировоградская область - 790 случаев;

- Киев - 12719 случаев;

- Киевская область - 5397 случаев;

- Львовская область - 13 978 случаев;

- Луганская область - 274 случая;

- Николаевская область - 1077 случаев;

- Одесская область - 6751 случай;

- Полтавская область - 705 случаев;

- Ривненская область - 8921 случай;

- Сумская область - 1361 случай;

- Тернопольская область - 5478 случаев;

- Харьковская область - 8444 случая;

- Херсонская область - 374 случая;

- Хмельницкая область - 2194 случая;

- Черновицкая область - 9855 случаев;

- Черкасская область - 1390 случаев;

- Черниговская область - 1676 случаев.