В Украине очередной коронавирусный антирекорд

28 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. всего проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3800 случаев;
- Волынская область - 5320 случаев;
- Днепропетровская область - 2162 случая;
- Донецкая область - 1318 случаев;
- Житомирская область - 3063 случая;
- Закарпатская область - 7302 случая;
- Запорожская область - 1487 случаев;
- Ивано-Франковская область - 8661 случай;
- Кировоградская область - 790 случаев;
- Киев - 12719 случаев;
- Киевская область - 5397 случаев;
- Львовская область - 13 978 случаев;
- Луганская область - 274 случая;
- Николаевская область - 1077 случаев;
- Одесская область - 6751 случай;
- Полтавская область - 705 случаев;
- Ривненская область - 8921 случай;
- Сумская область - 1361 случай;
- Тернопольская область - 5478 случаев;
- Харьковская область - 8444 случая;
- Херсонская область - 374 случая;
- Хмельницкая область - 2194 случая;
- Черновицкая область - 9855 случаев;
- Черкасская область - 1390 случаев;
- Черниговская область - 1676 случаев.
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