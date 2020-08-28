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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40600

В Украине очередной коронавирусный антирекорд

В Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

28 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. всего проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3800 случаев;

- Волынская область - 5320 случаев;

- Днепропетровская область - 2162 случая;

- Донецкая область - 1318 случаев;

- Житомирская область - 3063 случая;

- Закарпатская область - 7302 случая;

- Запорожская область - 1487 случаев;

- Ивано-Франковская область - 8661 случай;

- Кировоградская область - 790 случаев;

- Киев - 12719 случаев;

- Киевская область - 5397 случаев;

- Львовская область - 13 978 случаев;

- Луганская область - 274 случая;

- Николаевская область - 1077 случаев;

- Одесская область - 6751 случай;

- Полтавская область - 705 случаев;

- Ривненская область - 8921 случай;

- Сумская область - 1361 случай;

- Тернопольская область - 5478 случаев;

- Харьковская область - 8444 случая;

- Херсонская область - 374 случая;

- Хмельницкая область - 2194 случая;

- Черновицкая область - 9855 случаев;

- Черкасская область - 1390 случаев;

- Черниговская область - 1676 случаев.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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