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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26292

Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза

По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы, жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода, наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза.

Стоимость каждого «пакета» составляла от 2 тысяч евро. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца.

В результате проведенной контрразведкой СБУ спецоперации в Киеве задержали организаторов преступной схемы при передаче очередном заказчику поддельных документов. Одновременно на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах. Следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украины и ЕС, оборудование для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений , дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д. и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились совместно с ГУ Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба СБУ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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