В Сумах пожарные снова тушили пожар в квартире 9-этажного жилого дома (видео) 27 августа в 16:26, спасатели во второй раз в течение суток получили информацию о пожаре на четвертом этаже в 9-этажном жилом доме по ул. Металлургов областного центра.

На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Дым, который выходил из двухкомнатной квартиры, увидели соседи, которые сообщили о происшествии консьержу. Уже через 2 минуты после вызова на место происшествия прибыли спасатели.

Огонь охватил диван и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения пламени. В 16:37 пожар локализовали, в 16:41 ликвидировали.

Напоминаем, первый вызов о пожаре в данной квартире поступал этот же день в 2:33. Тогда сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли 5 человек, а девяти жителя дома организовали безопасную эвакуацию на улицу, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.