В Ромнах полицейские расследуют ДТП, в котором пострадал пешеход

В результате наезда иномарка в реанимационное отделение попал 46-летний житель одного из сел района. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, тупую травму грудной клетки.
Как установили сотрудники полиции, за рулем легковушки «Ауди-80» находился 66-летний пенсионер, также житель района.
В полиции по факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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