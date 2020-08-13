В Ромнах полицейские расследуют ДТП, в котором пострадал пешеход Происшествие произошло 27 августа, около 11 утра, на улице Полтавская, в Ромнах.

В результате наезда иномарка в реанимационное отделение попал 46-летний житель одного из сел района. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, тупую травму грудной клетки.

Как установили сотрудники полиции, за рулем легковушки «Ауди-80» находился 66-летний пенсионер, также житель района.

В полиции по факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.