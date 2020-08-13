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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44222

СумГУ - в числе лучших вузов Украины по результатам рейтингового списка поступающих на бюджет

Сумской государственный университет в очередной раз подтвердил свои лидерские позиции и статус одного из лучших высших учебных заведений Украины по результатам рейтингового списка поступающих на бюджетную форму обучения.

Всего в СумГУ получили рекомендации на бюджет 605 абитуриентов, что почти на 7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, это лучший показатель рекомендованных на бюджет всех вместе взятых высших учебных заведений Сумской области.

Наибольший объем рекомендаций в бюджет получили специальности медицинского профиля, компьютерно-информационных технологий и инженерно-технического направления.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа (подать оригиналы документов) до 18:00 31 августа.

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