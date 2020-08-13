На Сумщине полиция разоблачила чиновника в совершении ряда финансово-экономических преступлений В ходе досудебного расследования, начатого в отношении руководителя двух конотопских обществ с ограниченной ответственностью, следователи выявили факты совершения им служебного подлога, подделки документов, присвоение средств путем злоупотребления служебным положением и легализации указанных средств.

Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 180 000 гривен.

Как установили правоохранители, в 2018 и 2019 годах согласно заключенных договоров предприятия должны были осуществить ремонт крыш зданий одного из коммунальных предприятий Конотопа. Однако работы велись мало того что не по определенным стандартам и технологиям, но и в условиях непогоды.

Следователи доказали, что руководитель этих организаций подделал акты приема-сдачи выполненных работ, значительно завысив при этом стоимость как использованных материалов, так и проведенного ремонта.

Полученные от заказчика деньги он использовал в других финансовых схемах своих ООО, легализируя таким образом полученные преступным путем деньги.

Сейчас в полиции начато и ведется досудебное расследование сразу по нескольким нормами Уголовного кодекса Украины - ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ст. 209 «Легализация имущества, полученного преступным путем»; ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и ст. 366 «Служебный подлог», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.