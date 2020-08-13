В Сумах патрульные задержали наркоманку-самоубийцу ЧП произошло на улице Супруна. Экипаж патрульных получил сообщение о женщине, которая якобы пытается прыгнуть с балкона второго этажа.

Через несколько минут, прибыв на место происшествия, женщину, похожую по описанию, инспекторы обнаружили уже в подъезде.

С первых минут общения стражи порядка заметили у 37-летней гражданки признаки наркотического опьянения - его поведение не соответствовало обстановке. Проведя поверхностную проверку, патрульные полицейские обнаружили 4 зип-пакетика с веществом, похожим на наркотическое, а также 2 устройства для его употребления.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.