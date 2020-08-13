Сумской футзальный клуб снова сменил название Теперь вместо «FoodCentre-Sumy» будет Академия футзала футзальный клуб «Сумы».

27 августа заседание Исполнительного комитета Ассоциации футзала Украины. На нем было рассмотрено обращение от участника Favbet Экстра-лиги - «Food Centre-Sumy», который в связи с реорганизацией клуба прислал письмо о переименовании его названия Академия футзала футзальный клуб «Сумы».

По итогам заседания было определено, что участие в чемпионате Украины среди команд Favbet Экстра-лиги 2020/21 продолжит команда АФФК «Сумы», которая является спортивным правопреемником футзального клуба «Food Centre-Sumy» со всем объемом прав и обязанностей, определенных регламентными и уставными документами АФУ и УАФ, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Смена названия, вероятно, связана с тем, что клуб теперь получает финансирование из городского бюджета. На 2020 год было выделено 1 млн грн.