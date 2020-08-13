Сумские футзалисты сыграют в Экстра-лиге в воскресеньес Матч АФФК «Сумы» - «ДЕ Трейдинг» состоится в воскресенье, 30 августа.

Матч второго тура Экстра-лиги между командами АФФК «Сумы» и николаевским «ДЕ Трейдинг» (Донецкая обл.) состоится в воскресенье, 30 августа, на площадке спортивного комплекса Сумского государственного педагогического университета. Начало игры - в 13.00.

Напомним, что встреча пройдет без болельщиков. Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция игры. Ссылка будет на сайте клуба и в соцсетях.