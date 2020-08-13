В Сумах снова хотят установить «кнопки тревожного вызова полиции» Представители власти города и полиции охраны рассмотрели и детально обсудили возможность установки в общественных местах и в местах массового скопления людей устройств «кнопки тревожного вызова полиции».

Такое оборудование сегодня установлено и успешно работает в Киеве. Приборы размещены прямо на улицах, и каждый, кто нуждается в помощи сотрудников полиции, может в любой момент воспользоваться «кнопкой».

На совместном совещании, которое состоялось при заместителе мэра Максиме Галицком, руководители департаментов города и представители Управления полиции охраны обсудили возможность установления такого оснащения и в Сумах. Как отметил начальник отдела технической охраны и логистики Управления полиции охраны в Сумской области Руслан Ивко, установка «кнопок» требует минимальных усилий и средств и имеет большую эффективность. Прибор оснащен интернет-связью, а система видеонаблюдения обезопасит его как от хулиганских действий, так и от заведомо ложных вызовов полиции.

По мнению участников совещания, «кнопку» следует установить не только на конечных остановках общественного транспорта, но и лесопарковых зонах и зонах отдыха, в салонах подвижного состава общественного транспорта, в наиболее посещаемых местах и на отдельных улицах города.

Пока идет обсуждение пилотного проекта. По словам представителя департамента инфраструктуры города, подобные проекты уже были наработаны несколько лет назад, однако из-за отсутствия надлежащего финансирования не были воплощены в жизнь.

Тем не менее, проблематика обеспечения безопасности населения до сих пор остается актуальными, поэтому вопрос установления «кнопки тревожного вызова полиции» в ближайшее время будет детально проработан и вынесен на рассмотрение бюджетной комиссии города, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.